​Авария произошла утром

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке около 08:20 на улице Адмирала Горшкова автомобиль Тойота Пробокс сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. За рулем автомобиля находился 73-летний мужчина. В результате наезда 29-летний мужчина-пешеход получил травмы правой ноги и левой руки - и был направлен на амбулаторное лечение.