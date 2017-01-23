Во Владивостоке около 08:20 на улице Адмирала Горшкова автомобиль Тойота Пробокс сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. За рулем автомобиля находился 73-летний мужчина. В результате наезда 29-летний мужчина-пешеход получил травмы правой ноги и левой руки - и был направлен на амбулаторное лечение.
Владивостокский водитель-пенсионер сбил пешехода на "зебре"
Авария произошла утромВладивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.
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