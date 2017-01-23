В Москве завершился съезд партии

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

В новый состав Генерального Совета партии «Единой России» вошли депутат Государственной Думы Виктор Пинский, секретарь местного отделения партии, глава Хорольского района Алексей Губайдуллин и президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального отделения. Такое решение приняли делегаты XVI съезда, который прошел 21-22 января в Москве.

Кандидатуры были утверждены тайным голосованием 22 января на пленарном заседании «Единой России» в выставочном комплексе ВДНХ в Москве.

После закрытия Съезда прошло первое совещание Генсовета в его новом составе, на котором партийцы избрали Президиум Генсовета и секретаря. Им стал Сергей Неверов, сохранивший таким образом за собой руководящий пост.

Как отметил по итогам Съезда вошедший в Президиум Виктор Пинский, партийный форум прошел на высоком организационном уровне. Генсовет обновился на 30 %, еще большие изменения претерпел Президиум.

«Из 27 членов Президиума 13 новых человек, - сообщил Виктор Пинский. – Выбраны четыре заместителя секретаря Партии – Ольга Баталина, Евгений Ревенко, Виктор Селиверстов и Сергей Железняк. Каждый из них будет заниматься своим направлением. Баталина – проектами, Ревенко – идеологией и отвечать за работу со СМИ, Селиверстов будет заниматься региональной политикой, Железняк избран замом по международным делам».

В работе XVI съезда приняла участие делегация от Приморского края, а также депутаты-единороссы Сергей Сопчук, Владимир Новиков, Виктория Николаева, Виктор Пинский и сенатор Людмила Талабаева, представляющие в российском парламенте Приморье.