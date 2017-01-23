Во Владивостоке утром в понедельник произошло ДТП на улице Котельникова: на перекрестке столкнулись две машины марки Toyota, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как отмечают очевидцы аварии, виноват водитель Toyota Caldina, который не убедился в безопасности поворота - и спровоцировал столкновение с Toyota Corolla Levin. На месте аварии работают сотрудники ДПС. Подробности ДТП устанавливаются
Во Владивостоке произошло ДТП
Подробности устанавливаютсяВладивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.
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