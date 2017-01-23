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Ученые: Белки хуже хакеров

Топ самых опасных для энергетики животных
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Американский эксперт по информационной безопасности Крис Томас (Cris Thomas) обнаружил, что белки (Sciurus) представляют собой большую угрозу для инфраструктуры, чем кибератаки. Об этом пишет BBC News.

Дикие животные могут наносить ущерб критически важным объектам, например сетевым кабелям. Так, в 2014 году в Калининградской области аист повредил линию электропередачи при приземлении, из-за чего без электричества остались около двух тысяч местных жителей. Вскоре на другую линию электропередачи упало дерево, подточенное бобрами, — пострадавшими оказались еще 600 человек.

Крис Томас подсчитал количество случаев, когда животные становились причиной таких инцидентов. Результаты показали, что с 2013 года в мире произошло свыше 1,7 тысячи подобных аварий. Чаще всего виновниками отключения электричества были белки (879 случаев), за ними следовали птицы (434 случая) и змеи (84 случая). Примечательно, что обесточить объекты также могут куницы и лягушки.

Районы аварий, которые спровоцировали белки / ©Cyber Squirrel 1, Google Maps, 2016

По мнению Томаса, мониторинг этих аварий может помочь развеять мифы вокруг кибератак, совершенных людьми. С этой целью эксперт основал проект Cyber Squirrel 1 («Кибербелка 1»), в рамках которого ранее показал, что даже компьютерные вирусы вроде Stuxnet, нанесшего урон ядерной программе Ирана, уступают по степени разрушительных последствий действиям птиц и грызунов.

В минувшем году виновником крупного отключения электричества стал хорек. Хищник пожевал трансформатор, вследствие чего обесточенным оказался Большой адронный коллайдер (БАК). Кроме того, в 2013 году медузы заблокировали трубы атомной электростанции на юге Швеции, тем самым нарушив работу системы охлаждения. Работа одного из реакторов была приостановлена.

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