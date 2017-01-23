Сплетни полезны для женского здоровья, - ученые

При пикантных разговорах у дам происходит гормональный "взрыв"

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Итальянские психологи обнаружили, что у любительниц «перемывать косточки» повышается уровень окситоцина - гормона, который играет важную роль в формировании социальных связей и любовных отношений, а также во время беременности и родов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света».

Рассказывая пикантные подробности о жизни знакомых, женщины начинают чувствовать себя ближе друг к другу. На биохимическом уровне этому способствует повышенная выработка окситоцина.

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Psychoneuroendocrinology, приняли участие двадцать две студентки, которые были случайным образом распределены на несколько групп. Каждой группе была предоставлена возможность обсудить знакомых или просто поболтать на нейтральные темы. После этого добровольцы сдали слюну на анализ уровня окситоцина и кортизола.

Уровень окситоцина значительно увеличился у девушек, которые сплетничали несколько минут назад. При этом уровень кортизола - гормона стресса - не зависел от темы беседы и снижался во всех случаях.

По мнению автора исследования Наташи Брондино из Университета Павии (Италия), сплетни могут способствовать формированию доверительных отношений. Возможно, привычка обсуждать знакомых играла важную роль в процессе эволюции. Как считают авторы исследования, сплетни могли способствовать установке правил поведения в группе, наказанию нарушителей, а также развитию и укреплению социальных связей.