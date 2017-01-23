Сплетни полезны для женского здоровья, - ученые

​В Приморском океанариуме появятся привередливые обитатели 16:01, 23 января ​В Приморском океанариуме появятся привередливые обитатели (Фото)
Владивостокский автолюбитель отправил женщину в больницу 15:43, 23 января Владивостокский автолюбитель отправил женщину в больницу (Эксклюзив)
​Последние три смерти в Приморском океанариуме были насильственными 15:07, 23 января ​Последние три смерти в Приморском океанариуме были насильственными (Фото)
Новостная лента
Январь, 23 понедельник
16:02
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
16:02
​Последние три смерти в Приморском океанариуме были насильственными Фото
16:02
Дневник девушки: Почему просто не есть не поможет? Эксклюзив
16:01
​В Приморском океанариуме появятся привередливые обитатели Фото
15:52
Американцы оценили Обаму "на троечку"
15:43
Владивостокский автолюбитель отправил женщину в больницу Эксклюзив
15:32
Юрий Трутнев: В 2017 году в Свободном порту Владивосток и ТОРах создадут 50 предприятий
15:26
В Альпах открылась вакансия отшельника Адреса
15:16
В воскресенье в Приморье произошло 13 пожаров Адреса
15:09
ФАС проинспектирует цены в кафе российских аэропортов
14:59
Таможня: По коридорам "Приморье-1" и "Приморье-2" товары уже начинают "пролетать"
14:53
Ученые: В Арктике зацвел планктон
14:39
В аэропорту Владивостока задерживаются рейсы Эксклюзив
14:32
Крещение-2017: на Дальнем Востоке никто не утонул Фото
14:24
Дворовый хоккей по-владивостокски: Красивая игра и адреналин Фото
14:11
Неадекватный мужчина избил таможенника в Приморье
13:59
​На Камчатке проснулся вулкан Ключевской
13:54
Земляне ждут прилета НЛО уже этим летом
13:42
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
13:27
Турнир по армейскому спорту прошел в Приморье
13:25
Водителю, пообещавшему убить оператора ГТРК «Владивосток», грозит 6 лет тюрьмы Фото
13:22
«Ростелеком» увеличил скорость интернета в трех приморских поселках
13:21
В Приморье за заброшенную землю фирме грозит серьезный штраф
13:14
Дети знают родной язык, даже если не говорили на нем ни дня, - ученые
13:08
Во Владивостоке в ДТП пострадал 21 человек Эксклюзив
13:01
Владивостокским бизнесменам расскажут, сколько стоит размещение лотков и торговых палаток Адреса
12:59
В Приморье задержана оптовая партия "Боярышника" Видео
12:46
Посадка на Плутон - документальное видео по фотографиям Видео
12:31
Сидячая работа приближает старость, - ученые
12:24
В Приморье произошел пожар, погибли два человека
12:09
Позиции рубля в очередной раз пошатнулись Эксклюзив
11:59
Фрэнсис Ландивар рассказал о секретах финансовой независимости молодежи Владивостока
11:56
На выходных во Владивостоке произошло 93 аварии Эксклюзив
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4069 (8) от 20 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не жалейте пьяных за рулем
Истинной вере холод не страшен
Отопительный сезон в Приморье ограничат санкциями?
На билеты накинули по рублю
Бюджет – в помощь
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Красота и Здоровье

Сплетни полезны для женского здоровья, - ученые

При пикантных разговорах у дам происходит гормональный "взрыв"
Фото: epatageomsk.ru Фото: epatageomsk.ru
Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Итальянские психологи обнаружили, что у любительниц «перемывать косточки» повышается уровень окситоцина - гормона, который играет важную роль в формировании социальных связей и любовных отношений, а также во время беременности и родов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света».

Рассказывая пикантные подробности о жизни знакомых, женщины начинают чувствовать себя ближе друг к другу. На биохимическом уровне этому способствует повышенная выработка окситоцина.

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Psychoneuroendocrinology, приняли участие двадцать две студентки, которые были случайным образом распределены на несколько групп. Каждой группе была предоставлена возможность обсудить знакомых или просто поболтать на нейтральные темы. После этого добровольцы сдали слюну на анализ уровня окситоцина и кортизола.

Уровень окситоцина значительно увеличился у девушек, которые сплетничали несколько минут назад. При этом уровень кортизола - гормона стресса - не зависел от темы беседы и снижался во всех случаях.

По мнению автора исследования Наташи Брондино из Университета Павии (Италия), сплетни могут способствовать формированию доверительных отношений. Возможно, привычка обсуждать знакомых играла важную роль в процессе эволюции. Как считают авторы исследования, сплетни могли способствовать установке правил поведения в группе, наказанию нарушителей, а также развитию и укреплению социальных связей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Мороженое может стать причиной сердечных заболеваний
22:01, 22 января 2017 Мороженое может стать причиной сердечных заболеваний

Специалисты провели исследование

Белые ночи могут стать причиной ожирения, - ученые
20:56, 22 января 2017 Белые ночи могут стать причиной ожирения, - ученые

Люди начинают путаться во времени

Ученые узнали, почему дети не любят овощи и фрукты
19:28, 22 января 2017 Ученые узнали, почему дети не любят овощи и фрукты

Специалисты провели эксперимент

Бутлегеров приравняют к убийцам
15:14, 22 января 2017 Бутлегеров приравняют к убийцам

Борьба c контрафактом это лишь одна из частей работы

Как россияне становятся жертвами врачебных ошибок
22:52, 21 января 2017 Как россияне становятся жертвами врачебных ошибок

Чаще всего ошибаются стоматологи, хирурги и неонатологи

Курение может стать причиной шизофрении, - ученые
14:06, 21 января 2017 Курение может стать причиной шизофрении, - ученые

Курильщики со стажем начинают сходить с ума

Дневник девушки: Как избавиться от переедания
12:06, 21 января 2017 Дневник девушки: Как избавиться от переедания

Изменить себя за один год