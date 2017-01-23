Следствие по делу окончено

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Следователями Владивостока окончено следствие по уголовному делу в отношении жителя краевого центра: он подозревается в совершении мошенничества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

В ходе расследования установлено: потерпевший, прочитав объявление в сети Интернет об оказании помощи в трудоустройстве за рубежом, позвонил по указанному телефону. При встрече злоумышленник предложил оказать ему услуги по трудоустройству в Республике Корея. Взяв с молодого человека предоплату в размере 24 тысяч рублей для оформления билета на самолет и номера в гостинице, он пообещал в короткие сроки подготовить нужные документы и позвонить в оговоренное время. Но получив деньги, перестал выходить на связь.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 21-летнего жителя приморской столицы. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.