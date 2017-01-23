В Приморье люди мерзнут в своих домах

Причину "заморозки" людей в посёлках Рудный и Ярославский проверяют специалисты

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Представителям краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, КГУП «Примтеплоэнерго» совместно с муниципалитетами предстоит разобраться в причинах низких температур в квартирах в посёлках Рудный и Ярославский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в ведомстве, сейчас специалисты выяснят параметры подаваемого тепла в дома, а также в каком состоянии находятся внутридомовые сети.

«После определения причин низкой температуры будут приняты меры для исправления ситуации. По предварительной информации это может быть, как неудовлетворительное состояние внутридомовых систем отопления, так и самих домов, в которых отсутствует остекление в подъездах, входные двери», – прокомментировали в ведомстве.

Проверки начались после жалоб на холод в квартирах жителей нескольких домов в посёлках Рудный Кавалеровского района и Ярославский Хорольского района Приморья.