В Приморье произошло землетрясение силой 4,4 балла

Разрушений нет

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Толчки силой до 4.4 баллов произошли в субботу 21 января в 13.23 по местному времени в горных районах, а также в черте города Спасска-Дальнего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, подземные толчки силой до 4.4 баллов зафиксированы на глубине 330 метров в гористой местности.

«Прошедшее землетрясение не принесло разрушений и повреждений жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры. Угрозы возникновения цунами нет. Все объекты жизнеобеспечения района работают в штатном режиме, нарушений в тепло-, водо- и электроснабжении нет», – отметили в ведомстве.