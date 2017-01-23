Астрологический прогноз на понедельник, 23 января

​В Приморском океанариуме появятся привередливые обитатели 16:01, 23 января ​В Приморском океанариуме появятся привередливые обитатели (Фото)
Владивостокский автолюбитель отправил женщину в больницу 15:43, 23 января Владивостокский автолюбитель отправил женщину в больницу (Эксклюзив)
​Последние три смерти в Приморском океанариуме были насильственными 15:07, 23 января ​Последние три смерти в Приморском океанариуме были насильственными (Фото)
Новостная лента
Январь, 23 понедельник
16:02
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
16:02
​Последние три смерти в Приморском океанариуме были насильственными Фото
16:02
Дневник девушки: Почему просто не есть не поможет? Эксклюзив
16:01
​В Приморском океанариуме появятся привередливые обитатели Фото
15:52
Американцы оценили Обаму "на троечку"
15:43
Владивостокский автолюбитель отправил женщину в больницу Эксклюзив
15:32
Юрий Трутнев: В 2017 году в Свободном порту Владивосток и ТОРах создадут 50 предприятий
15:26
В Альпах открылась вакансия отшельника Адреса
15:16
В воскресенье в Приморье произошло 13 пожаров Адреса
15:09
ФАС проинспектирует цены в кафе российских аэропортов
14:59
Таможня: По коридорам "Приморье-1" и "Приморье-2" товары уже начинают "пролетать"
14:53
Ученые: В Арктике зацвел планктон
14:39
В аэропорту Владивостока задерживаются рейсы Эксклюзив
14:32
Крещение-2017: на Дальнем Востоке никто не утонул Фото
14:24
Дворовый хоккей по-владивостокски: Красивая игра и адреналин Фото
14:11
Неадекватный мужчина избил таможенника в Приморье
13:59
​На Камчатке проснулся вулкан Ключевской
13:54
Земляне ждут прилета НЛО уже этим летом
13:42
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
13:27
Турнир по армейскому спорту прошел в Приморье
13:25
Водителю, пообещавшему убить оператора ГТРК «Владивосток», грозит 6 лет тюрьмы Фото
13:22
«Ростелеком» увеличил скорость интернета в трех приморских поселках
13:21
В Приморье за заброшенную землю фирме грозит серьезный штраф
13:14
Дети знают родной язык, даже если не говорили на нем ни дня, - ученые
13:08
Во Владивостоке в ДТП пострадал 21 человек Эксклюзив
13:01
Владивостокским бизнесменам расскажут, сколько стоит размещение лотков и торговых палаток Адреса
12:59
В Приморье задержана оптовая партия "Боярышника" Видео
12:46
Посадка на Плутон - документальное видео по фотографиям Видео
12:31
Сидячая работа приближает старость, - ученые
12:24
В Приморье произошел пожар, погибли два человека
12:09
Позиции рубля в очередной раз пошатнулись Эксклюзив
11:59
Фрэнсис Ландивар рассказал о секретах финансовой независимости молодежи Владивостока
11:56
На выходных во Владивостоке произошло 93 аварии Эксклюзив
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4069 (8) от 20 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не жалейте пьяных за рулем
Истинной вере холод не страшен
Отопительный сезон в Приморье ограничат санкциями?
На билеты накинули по рублю
Бюджет – в помощь
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Астрологический прогноз на понедельник, 23 января

Нетренированным людям не стоит слишком усердствовать и совершать длительные прогулки
Фото: balakhna-btt.ru Фото: balakhna-btt.ru
Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

23 января (Луна в Стрельце, 25 л.д.) дают о себе знать седалищный нерв, вены и бедра. Мучают боли от крестца и бедер. Полезны массажи, они расслабляют чрезмерно напряженные мускулы. Нетренированным людям не стоит слишком усердствовать и совершать длительные прогулки. Не стоит подниматься в горы. Маленькие дети капризничают и хотят "на ручки", им действительно тяжело ходить самим. 

От ОВНОВ потребуется выполнения больших физических нагрузок, выносливости. Многие будут готовиться к путешествию, поездкам. Другие же решатся, наконец, посетить спортивный зал. В личной жизни Овнов будет светлая полоса.

Для ТЕЛЬЦОВ не исключен обман или несостоятельность обещаний кого-то из партнеров. Вместе с тем вас ожидают и серьезные успехи. Ключ к успеху - оптимизм и активность. Это период принятия важных решений, самоутверждения. Предстоит вести переговоры.

БЛИЗНЕЦЫ будут на редкость постоянны. Вокруг вас царит гармония и взаимопонимание. Предстоит сделать выбор, результаты которого значительно повлияют на всю вашу последующую жизнь. Любовь, работа, деньги - все будет складываться для вас удачно.

Удача сопутствует РАКАМ. Вас ждут слава, известность, популярность. Вы и сами будете немало удивлены крутому повороту событий. В личной жизни вы будете оберегать и сохранять отношения, которые давно стали неотъемлемой частью вашего способа существования.

ЛЬВЫ, будьте осторожны в денежных вопросах. Не исключена ссора из-за денег в семье. В этот день лучше не одалживать и не брать в долг, так как останетесь в проигрыше в любом случае. В личной жизни вероятен всплеск эмоций - от влюбленности до разочарования в партнере.

ДЕВЫ часто будут ставить вопрос о проявлении теплоты в свой адрес, заботливости. Может быть, просто сочувствия со стороны близкого человека. Но вы не найдете его... Губительным станет принятие алкогольных напитков во второй половине дня.

ВЕСЫ будут обсуждать в кругу семьи давнюю сложную проблему, связанную с детьми. К вам чаще обычного могут обращаться с просьбой финансовой поддержки, но и в ваших руках тоже будут деньги. В личной жизни вы будете испытывать некое двойственное состояние.

СКОРПИОНАМ предстоит получение вознаграждения за прежние усилия. Для многих это будет поощрительный аванс, просто возвращение долга. В личной жизни ситуация мало отличается от прошлых дней. Но у вас проявится интерес к новому знакомому.

У СТРЕЛЬЦОВ в отношениях с близкими могут наступить непростые времена. Легкая и вместе с тем напряженная конфронтация вероятна со старшей женщиной или матерью. В вашей позиции могут совершенно неожиданно доминировать упрямство, амбициозность.

КОЗЕРОГАМ предстоит выяснение отношений из-за поступка или поведения вашего ребенка. Вместе с тем могут ухудшиться отношения родителей и детей. Особенно если у вас сын. В личной жизни вы можете совершенно скучно и банально испортить отношения с близким человеком.

У ВОДОЛЕЕВ возрастает вера в свои силы. В этот период состоится некое значительное событие в вашей жизни, которое оставит в вашей душе неизгладимый след. В этот период вы будете чувствовать на себе внимание окружающих. Вы будете умело пользоваться ситуацией.

Для РЫБ в этот день не исключено получение неожиданного подарка от молодой особы. Вы будете приятно удивлены. В личной жизни вас будут пытаться вовлечь в любовную авантюру. Это может вырасти в целый скандал с упреками и ревностью со стороны вашего партнера.

Источник: Александр Ремпель
comments powered by Disqus
Похожие новости
Пожарные Владивостока посетили гостинки
09:08, 23 января 2017 Пожарные Владивостока посетили гостинки

Они напомнили жителям домов о противопожарной безопасности

В понедельник, 23 января, в Приморье будет морозно
08:42, 23 января 2017 В понедельник, 23 января, в Приморье будет морозно

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений в этот день была холодной

Мишель Обама стала мемом
11:25, 22 января 2017 Мишель Обама стала мемом

20 января в Вашингтоне возле Капитолия состоялась инаугурация Трамп

Депутат Госдумы вновь предложил ликвидировать телешоу «Дом-2»
18:11, 21 января 2017 Депутат Госдумы вновь предложил ликвидировать телешоу «Дом-2»

Телешоу разрушают правильный взгляд на отношения между мужчиной и женщиной

На «Земле леопарда» задержали очередного охотника
17:08, 21 января 2017 На «Земле леопарда» задержали очередного охотника

Инспекторам пришлось устроить погоню

Акция «Студенческий десант» стартовала в Приморье
15:03, 21 января 2017 Акция «Студенческий десант» стартовала в Приморье

Мероприятия приурочены к Дню студента

Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания
13:07, 21 января 2017 Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания

Осадков не ожидается