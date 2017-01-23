Астрологический прогноз на понедельник, 23 января

Нетренированным людям не стоит слишком усердствовать и совершать длительные прогулки

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

23 января (Луна в Стрельце, 25 л.д.) дают о себе знать седалищный нерв, вены и бедра. Мучают боли от крестца и бедер. Полезны массажи, они расслабляют чрезмерно напряженные мускулы. Нетренированным людям не стоит слишком усердствовать и совершать длительные прогулки. Не стоит подниматься в горы. Маленькие дети капризничают и хотят "на ручки", им действительно тяжело ходить самим.

От ОВНОВ потребуется выполнения больших физических нагрузок, выносливости. Многие будут готовиться к путешествию, поездкам. Другие же решатся, наконец, посетить спортивный зал. В личной жизни Овнов будет светлая полоса.

Для ТЕЛЬЦОВ не исключен обман или несостоятельность обещаний кого-то из партнеров. Вместе с тем вас ожидают и серьезные успехи. Ключ к успеху - оптимизм и активность. Это период принятия важных решений, самоутверждения. Предстоит вести переговоры.

БЛИЗНЕЦЫ будут на редкость постоянны. Вокруг вас царит гармония и взаимопонимание. Предстоит сделать выбор, результаты которого значительно повлияют на всю вашу последующую жизнь. Любовь, работа, деньги - все будет складываться для вас удачно.

Удача сопутствует РАКАМ. Вас ждут слава, известность, популярность. Вы и сами будете немало удивлены крутому повороту событий. В личной жизни вы будете оберегать и сохранять отношения, которые давно стали неотъемлемой частью вашего способа существования.

ЛЬВЫ, будьте осторожны в денежных вопросах. Не исключена ссора из-за денег в семье. В этот день лучше не одалживать и не брать в долг, так как останетесь в проигрыше в любом случае. В личной жизни вероятен всплеск эмоций - от влюбленности до разочарования в партнере.

ДЕВЫ часто будут ставить вопрос о проявлении теплоты в свой адрес, заботливости. Может быть, просто сочувствия со стороны близкого человека. Но вы не найдете его... Губительным станет принятие алкогольных напитков во второй половине дня.

ВЕСЫ будут обсуждать в кругу семьи давнюю сложную проблему, связанную с детьми. К вам чаще обычного могут обращаться с просьбой финансовой поддержки, но и в ваших руках тоже будут деньги. В личной жизни вы будете испытывать некое двойственное состояние.

СКОРПИОНАМ предстоит получение вознаграждения за прежние усилия. Для многих это будет поощрительный аванс, просто возвращение долга. В личной жизни ситуация мало отличается от прошлых дней. Но у вас проявится интерес к новому знакомому.

У СТРЕЛЬЦОВ в отношениях с близкими могут наступить непростые времена. Легкая и вместе с тем напряженная конфронтация вероятна со старшей женщиной или матерью. В вашей позиции могут совершенно неожиданно доминировать упрямство, амбициозность.

КОЗЕРОГАМ предстоит выяснение отношений из-за поступка или поведения вашего ребенка. Вместе с тем могут ухудшиться отношения родителей и детей. Особенно если у вас сын. В личной жизни вы можете совершенно скучно и банально испортить отношения с близким человеком.

У ВОДОЛЕЕВ возрастает вера в свои силы. В этот период состоится некое значительное событие в вашей жизни, которое оставит в вашей душе неизгладимый след. В этот период вы будете чувствовать на себе внимание окружающих. Вы будете умело пользоваться ситуацией.

Для РЫБ в этот день не исключено получение неожиданного подарка от молодой особы. Вы будете приятно удивлены. В личной жизни вас будут пытаться вовлечь в любовную авантюру. Это может вырасти в целый скандал с упреками и ревностью со стороны вашего партнера.