Пожарные Владивостока посетили гостинки

Они напомнили жителям домов о противопожарной безопасности

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Сотрудники отдела надзорной деятельности Первомайского района города Владивостока ведут активную профилактическую работу совместно с управляющими организациями по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в жилье.

Так, 17 и 18 января специалисты государственного пожарного надзора проводили профилактические рейды по жилым домам гостиничного типа Владивостока. Мероприятия проводились в целях снижения количества пожаров, гибели людей и последствий от них.

В ходе рейдов особое внимание уделялось освобождению путей эвакуации от горючих материалов (деревянных ящиков, строительного и крупногабаритного мусора), а также разъяснению жильцам, о незаконности установки перегородок в общих коридорах и на лестничных площадках.

Главной задачей было доведение до граждан информации о правилах пожарной безопасности в местах общего пользования и в жилье.

С жильцами домов сотрудники Госпожарнадзора провели беседы и разъяснили требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и федерального закона № 15 от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а также привели примеры пожаров, причиной которых явилось неосторожность при курении.

Государственные инспекторы по пожарному надзору вручали гражданам информационные памятки и исчерпывающе отвечали на интересующие вопросы.