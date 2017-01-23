В понедельник, 23 января, в Приморье будет морозно

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений в этот день была холодной

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -5...-20°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный сильный. Температура воздуха -12...-14°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -13...-15°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -9... -11°C.

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) 23 января была холодной. Минимальная температура воздуха −25,9 °С отмечалась в 1922 году. Максимальная температура воздуха +1,9 °С регистрировалась в 2009 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 2009 году, снег — в 22, метель — в 9, позёмок — в 5 и туман — в 3 случаях, мокрый снег — в 2009 году. Самое большое количество осадков за сутки (7 мм) выпало в 2009 году. Штормовой ветер (28 м/с) регистрировался в 1974 году.