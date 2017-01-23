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Политика и экономика

Пенсии в России в 2017 году: Минтруд спрогнозировал продолжение снижения реального размера

В начале января 2017 года в России начали выплачивать единовременную выплату 5 тысяч рублей
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что реальный размер пенсий в России по прогнозу будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


«Несмотря на то, что мы восстановили индексацию, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии в перспективе трех лет снижаются», - сказал он.

При этом Топилин подчеркнул, что нужно развивать систему пенсий в стране, чтобы доходы российских пенсионеров росли.

«С точки зрения пенсионного обеспечения нам нужно двигаться вперед, и это задача не только 2017 года - это очень долгосрочная перспектива. Нужно, чтобы мы понимали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров», - подчеркнул министр.

Вместе с тем, в пресс-службе Минтруда пояснили, что снижение реальных размеров пенсий «объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются».

Таким образом, гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций только в случае прекращения работы.

Напомним, что в начале января 2017 года в России начали выплачивать единовременную выплату 5 тысяч рублей всем категориям пенсионеров, которая была организована вместо второй индексации пенсии, запланированной на 2016 год.

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