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Политика и экономика

Зарплаты учителей в 2016 году в России понизили в 52 регионах

Региональные власти намерены исправить сложившуюся обстановку и увеличить оклад
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

В 52 регионах России за девять месяцев 2016 года произошло снижение зарплаты учителей, снижение зарплаты преподавателей вузов - в 46 регионах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

- Первая проблема, на которой я хочу остановиться, - это обязательства по повышению зарплаты педагогических работников. За 9 месяцев мы допустили снижение зарплаты в 52 регионах по педагогическим работникам общего и дошкольного образования, по дополнительному образованию - в 40. По вузам - в 46 регионах, по (среднему) профессиональному (образованию) - в 34 регионах, - сказала Татьяна Куприянова, зампред профсоюза работников народного образования и науки. 


По ее словам, снижение зарплаты произошло «в разных объемах».

- Снижение происходит за счет снижения стимулирующей части зарплаты, что говорит о необходимости увеличения окладов, - добавила зампред профсоюза работников народного образования и науки.

Отметим, что региональные власти намерены исправить сложившуюся обстановку и увеличить оклад педагогического состава. Однако произойдет это не ранее чем через шесть месяцев, когда поступления в региональные бюджеты достигнут определенного уровня.

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