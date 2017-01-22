Зарплаты учителей в 2016 году в России понизили в 52 регионах

Региональные власти намерены исправить сложившуюся обстановку и увеличить оклад

Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

В 52 регионах России за девять месяцев 2016 года произошло снижение зарплаты учителей, снижение зарплаты преподавателей вузов - в 46 регионах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

- Первая проблема, на которой я хочу остановиться, - это обязательства по повышению зарплаты педагогических работников. За 9 месяцев мы допустили снижение зарплаты в 52 регионах по педагогическим работникам общего и дошкольного образования, по дополнительному образованию - в 40. По вузам - в 46 регионах, по (среднему) профессиональному (образованию) - в 34 регионах, - сказала Татьяна Куприянова, зампред профсоюза работников народного образования и науки.



По ее словам, снижение зарплаты произошло «в разных объемах».



- Снижение происходит за счет снижения стимулирующей части зарплаты, что говорит о необходимости увеличения окладов, - добавила зампред профсоюза работников народного образования и науки.



Отметим, что региональные власти намерены исправить сложившуюся обстановку и увеличить оклад педагогического состава. Однако произойдет это не ранее чем через шесть месяцев, когда поступления в региональные бюджеты достигнут определенного уровня.