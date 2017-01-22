Мороженое может стать причиной сердечных заболеваний

Специалисты провели исследование

Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования доказали, что всеми любимое лакомство может стать причиной заболевания сердца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалистам удалось разработать мороженое, которое, наоборот, станет полезным для сердечных сосудов. В данном лакомстве содержится полифенолы, которые и предотвращают инсульты и приступы. Данное вещество содержится в орехах, красном вине и темном шоколаде. Ученые решили поместить его и в мороженое. Оказалось, что оно даже лучше храниться при холодной температуре.

Эксперты провели исследование, в котором принимали участие 14 добровольцев. Людям нужно было есть мороженое с какао, орехами, веществами, которые богаты полифенолом. После этого у участников были взяты анализы, которые показали, что в крови находится больше оксида азота, который помогает артериям быть здоровыми, а кровоток и физическая выносливость стали лучше.