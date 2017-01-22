Белые ночи могут стать причиной ожирения, - ученые

Люди начинают путаться во времени

Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Российские ученые выяснили, что белые ночи в Санкт-Петербурге могут стать причиной ожирения местных жителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Как установили специалисты, все дело в биологических часах, которые зависят от режима дня, а из-за белых ночей организмы местных жителей не успевают перестраиваться, поэтому у них сбивается режим питания. В результате нарушается обмен веществ, что и приводит к ожирению.

Специалисты провели эксперимент на грызунах и установили, что режим дня имеет важное значение в расписании приемов пищи. Из-за белых ночей индивид может чувствовать голод даже в ночное время в период бодрствования. Также было доказано, что животные под воздействием «белых ночей» жили меньше, чем при нормальном световом режиме.