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Ученые узнали, почему дети не любят овощи и фрукты

Специалисты провели эксперимент
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, почему дети не любят фрукты и овощи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на The British Food.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие дети в возрасте от 9 до 11 лет. Результат показал, что школьники в большинстве случаев понимали полезность продуктов, но по разным причинам противились их употреблению.

По словам добровольцев, им не нравятся на вкус некоторые фрукты и овощи, особенно после термической обработки. Однако, как выяснили ученые, многие дети не употребляют в пищу фрукты и овощи «за компанию», чтобы не подвергнуться насмешкам со стороны сверстников. 

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