Владельцы автомобилей надеются, что владивостокская полиция разберется, кто это сделал

Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Сегодня утром, несколько жителей дома №23 на улице Каплунова в городе Владивостоке были неприятно удивлены тем, что обнаружили выбитыми стекла их автомобилей. Предположительно, в окна машин кто-то стрелял. Следует, наверное, установить тип оружия, хотя, предварительно, можно сказать, что это сделано из пневматических винтовок, сообщает корреспондент ИА «Примреп».

Несколько машин расстреляли в одном из дворов Владивостока

Непонятно, правда, кто и зачем это сделал, потому что машины возле дома стояли всегда и никаких инцидентов с ними не случалось. Учитывая тот факт, что сегодня на улице довольно холодная погода и ветер, теперь владельцам поврежденных автомашин нужно срочно найти стекла взамен тех, которые были выбиты и оперативно их заменить.

В данных действиях можно усмотреть состав преступления по статье 167 УК РФ(Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Хотя есть вероятность, что у полиции другой взгляд. Надеемся. что полицейские оперативно найдут виновников происшествия, а те, в свою очередь, возместят ущерб хозяевам поврежденных автомобилей.