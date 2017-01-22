Несколько машин расстреляли в одном из дворов Владивостока 18:30, 22 января Несколько машин расстреляли в одном из дворов Владивостока (Фото)
В Приморье задержали автоугонщика 16:17, 22 января В Приморье задержали автоугонщика
Рыбак скончался на льду во Владивостоке 13:58, 22 января Рыбак скончался на льду во Владивостоке
Новостная лента
Январь, 22 воскресенье
22:47
Дневник девушки: Почему просто не есть не поможет? Эксклюзив
22:47
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
22:01
Мороженое может стать причиной сердечных заболеваний
20:56
Белые ночи могут стать причиной ожирения, - ученые
19:28
Ученые узнали, почему дети не любят овощи и фрукты
18:30
Несколько машин расстреляли в одном из дворов Владивостока Фото
17:34
«Согласованный» ЗакСом Ватулин может «стоить» губернатору «оргвыводов» в Москве?
16:17
В Приморье задержали автоугонщика
15:51
В Приморье сотрудники полиции изъяли гашишное масло у нарушителя ПДД
15:14
Бутлегеров приравняют к убийцам
14:43
Телеканал CNN прервал прямую трансляцию, когда Мадонна начала материть Трампа
14:09
Приморские коммунисты вышли на митинг в день смерти Ленина Фото
13:58
Рыбак скончался на льду во Владивостоке
13:48
Пассажирский аэробус совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока
12:28
В Италии подадут в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры по поводу лавины
11:25
Мишель Обама стала мемом
09:59
Как купить квартиру за материнский капитал 2017
08:03
Полицейские застрелили угрожавшего гранатой злоумышленника в Москве
06:21
Золотой запас России в 2016 году вырос на 199 тонн
04:12
Египет откроют для российских туристов в течение месяца
02:04
В Подмосковье инкассатор погиб во время вооруженного ограбления
00:41
Танцовщицу изнасиловали на «собеседовании» в кальянной в Москве
Январь, 21 суббота
23:41
В Петербурге водитель прострелил пассажиру ногу из-за спора о цене поездки
22:52
Как россияне становятся жертвами врачебных ошибок
21:38
В Таиланде после ДТП скончалась туристка из России
20:46
Почти половина россиян недовольна положением дел в стране
19:32
В центре Мельбурна после перестрелки автомобиль въехал в толпу людей
18:11
Депутат Госдумы вновь предложил ликвидировать телешоу «Дом-2»
17:08
На «Земле леопарда» задержали очередного охотника
16:07
Дональд Трамп подписал первые документы в качестве президента США
15:03
Акция «Студенческий десант» стартовала в Приморье
14:44
Курс валют на выходные 21-22 января: официальный курс ЦБ РФ
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4069 (8) от 20 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не жалейте пьяных за рулем
Истинной вере холод не страшен
Отопительный сезон в Приморье ограничат санкциями?
На билеты накинули по рублю
Бюджет – в помощь
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Политика и экономика

«Согласованный» ЗакСом Ватулин может «стоить» губернатору «оргвыводов» в Москве?

Возникает вопрос – насколько это допустимо?
Фото: goldenmost.ru Фото: goldenmost.ru
Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Претендент на должность руководителя Контрольно-счетной палаты Приморского края уже согласован комитетом по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ЗС ПК, но высказать свое мнение «против» еще могут ФСБ и прокуратура региона.

Как уже сообщал портал «Золотой Мост», профильный комитет обсудил кандидатуру на должность председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края. На заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам рассмотрели и обсудили внесенное в Законодательное Собрание предложение Губернатора Приморского края о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты Игоря Ватулина.

«Кандидата представил первый вице-губернатор Василий Усольцев. Он отметил, что Игорь Ватулин имеет опыт профессиональной деятельности в области государственного управления и контроля, экономики, финансов. Общий трудовой стаж — более 30 лет, из которых с мая 2014 года по настоящее время работает директором департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края. Имеет классный чин «действительный государственный советник Приморского края 1 класса» Депутаты профильного комитета согласились с кандидатурой Ватулина Игоря Игоревича для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края…» — говорится в официальном сообщении.

Да вот незадача: Игорю Ватулину, например, в числе прочих вопросов предстоит проверять законность и правильность выделения бюджетных средств на достройку «Хайяттов», которые он сам же когда-то и строил. Возникает вопрос – насколько это допустимо с этической стороны и насколько вообще законно? Вся трудовая деятельность Игоря Ватулина в Приморском крае связана с именем Владимира Миклушевского: сначала Ватулин был проректором у ректора Миклушевского, а затем (при губернаторстве Миклушевского) стал получать должности в краевых структурах.

Александр Огневский, руководитель Центра социально-политических технологий «Пиар-Политолог»:

— Для некоторых СМИ Приморья не было секретом то, что Игоря Ватулина сделают «главным счетоводом» края. Но высказывались опасения того, что и федеральный центр, и прокуратура «поправят» губернатора в этом вопросе. Дело в том, что все понимают – объективность проверок, проводимых при руководителе КСП, который связан многолетней работой с губернатором, будет вызывать определенные сомнения. И согласованный Заксобранием Игорь Ватулин будет «стоить» губернатору «оргвыводов» в Москве: за это время ли снимут, но и вряд ли похвалят – слишком уж сильно тандем «Миклушевский-Ватулин» связан в предыдущие годы на других местах работы. Конечно же, оппозиция может воспользоваться этой кадровой ситуацией, а на носу – выборы…

Источник: goldenmost.ru
comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморские коммунисты вышли на митинг в день смерти Ленина
14:09, 22 января 2017 Приморские коммунисты вышли на митинг в день смерти Ленина

Исполнилось 93 года с момента смерти вождя мирового пролетариата

Как купить квартиру за материнский капитал 2017
09:59, 22 января 2017 Как купить квартиру за материнский капитал 2017

Владельцы сертификата имеют право купить квартиру не только в новостройках, но и на вторичном рынке

Золотой запас России в 2016 году вырос на 199 тонн
06:21, 22 января 2017 Золотой запас России в 2016 году вырос на 199 тонн

Международные резервы высчитываются из средств в иностранной валюте

Египет откроют для российских туристов в течение месяца
04:12, 22 января 2017 Египет откроют для российских туристов в течение месяца

Авиасообщение было приостановлено из-за авиакатастрофы

Дональд Трамп подписал первые документы в качестве президента США
16:07, 21 января 2017 Дональд Трамп подписал первые документы в качестве президента США

мероприятие проходило в президентской комнате

Курс валют на выходные 21-22 января: официальный курс ЦБ РФ
14:44, 21 января 2017 Курс валют на выходные 21-22 января: официальный курс ЦБ РФ

Доллар вырос по отношению к рублю

Стали известные первые шаги, которые сделает Трамп, когда станет президентом США
20:00, 20 января 2017 Стали известные первые шаги, которые сделает Трамп, когда станет президентом США

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится сегодня в 20:00 мск