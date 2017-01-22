«Согласованный» ЗакСом Ватулин может «стоить» губернатору «оргвыводов» в Москве?

Возникает вопрос – насколько это допустимо?

Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Претендент на должность руководителя Контрольно-счетной палаты Приморского края уже согласован комитетом по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ЗС ПК, но высказать свое мнение «против» еще могут ФСБ и прокуратура региона.

Как уже сообщал портал «Золотой Мост», профильный комитет обсудил кандидатуру на должность председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края. На заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам рассмотрели и обсудили внесенное в Законодательное Собрание предложение Губернатора Приморского края о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты Игоря Ватулина.

«Кандидата представил первый вице-губернатор Василий Усольцев. Он отметил, что Игорь Ватулин имеет опыт профессиональной деятельности в области государственного управления и контроля, экономики, финансов. Общий трудовой стаж — более 30 лет, из которых с мая 2014 года по настоящее время работает директором департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края. Имеет классный чин «действительный государственный советник Приморского края 1 класса» Депутаты профильного комитета согласились с кандидатурой Ватулина Игоря Игоревича для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края…» — говорится в официальном сообщении.

Да вот незадача: Игорю Ватулину, например, в числе прочих вопросов предстоит проверять законность и правильность выделения бюджетных средств на достройку «Хайяттов», которые он сам же когда-то и строил. Возникает вопрос – насколько это допустимо с этической стороны и насколько вообще законно? Вся трудовая деятельность Игоря Ватулина в Приморском крае связана с именем Владимира Миклушевского: сначала Ватулин был проректором у ректора Миклушевского, а затем (при губернаторстве Миклушевского) стал получать должности в краевых структурах.

Александр Огневский, руководитель Центра социально-политических технологий «Пиар-Политолог»:

— Для некоторых СМИ Приморья не было секретом то, что Игоря Ватулина сделают «главным счетоводом» края. Но высказывались опасения того, что и федеральный центр, и прокуратура «поправят» губернатора в этом вопросе. Дело в том, что все понимают – объективность проверок, проводимых при руководителе КСП, который связан многолетней работой с губернатором, будет вызывать определенные сомнения. И согласованный Заксобранием Игорь Ватулин будет «стоить» губернатору «оргвыводов» в Москве: за это время ли снимут, но и вряд ли похвалят – слишком уж сильно тандем «Миклушевский-Ватулин» связан в предыдущие годы на других местах работы. Конечно же, оппозиция может воспользоваться этой кадровой ситуацией, а на носу – выборы…