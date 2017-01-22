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В Приморье задержали автоугонщика

Автомобиль был изъят у покупателя и передан законному владельцу
Фото: sadsha.ru Фото: sadsha.ru
Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району поступило заявление жителя поселка Славянка об угоне автомобиля Nissan AD. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции опросили потерпевшего. Выяснилось, что незадолго до угона автомашины мужчина употреблял спиртные напитки в компании со своим знакомым.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 39-летнего жителя поселка Славянка, знакомого заявителя. Установлено, что злоумышленник успел продать похищенное транспортное средство. В отделе полиции подозреваемый сознался в содеянном.

Автомобиль был изъят у покупателя и передан законному владельцу.

Следователем Отдела МВД России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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