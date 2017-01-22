В Приморье сотрудники полиции изъяли гашишное масло у нарушителя ПДД

Подозреваемый доставлен в отдел полиции

Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Находясь на маршруте патрулирования на 105 км автодороги Дальнереченск - Рощино – Восток, инспекторы дорожно-патрульной службы межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» обратили внимание на автомобиль Тойота Виста. Автомобиль двигался без регистрационных номерных знаков. Полицейские приняли решение об остановке транспортного средства.

Увидев сотрудников Госавтоинспекции, водитель выбросил из салона автомобиля бумажный сверток, в котором находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом.

За рулем Тойоты находился 39-летний житель поселка Восток. От прохождения медицинского свидетельствования на состояние опьянения нарушитель отказался.

Установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В 2014 году за «пьяную» езду он был лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 год 7 месяцев с выплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские изъяли сверток с веществом и направили его на экспертно-криминалистическое исследование.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Задержанный рассказал, что изготовил наркотическое вещество для собственного употребления.

Экспертиза установила, что изъятое вещество - смесь табака с маслом каннабиса (гашишным маслом) общей массой в перерасчете на высушенное вещество свыше 7,5 граммов.

Следователями отдела МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

За нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, дознавателем отделения полиции № 15 межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.