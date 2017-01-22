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Телеканал CNN прервал прямую трансляцию, когда Мадонна начала материть Трампа

Ведущая телеканала принесла извинения
Фото: goodviews.net Фото: goodviews.net
Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Ведущая была вынуждена принести извинения за призошедшее, уточнив, что заранее не знала про слова исполнительницы.

Телеканал CNN был вынужден прервать трансляцию "Марша женщин" в Вашингтоне после того, как певица Мадонна дважды нецензурно высказалась в адрес президента США Дональда Трампа.

Ведущая телеканала принесла извинения за то, что нецензурные выражения вообще попали в прямой эфир. По её словам, речь Мадонны была не известна заранее.

Как сообщают очевидцы, ругань Мадонны продолжилась и во время выступления. Так, в песне Express Yourself она заменила часть текста на ругательства.

 

Источник: Арина Демидова
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