Телеканал CNN прервал прямую трансляцию, когда Мадонна начала материть Трампа

Ведущая телеканала принесла извинения

Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Ведущая была вынуждена принести извинения за призошедшее, уточнив, что заранее не знала про слова исполнительницы.

Телеканал CNN был вынужден прервать трансляцию "Марша женщин" в Вашингтоне после того, как певица Мадонна дважды нецензурно высказалась в адрес президента США Дональда Трампа.

Ведущая телеканала принесла извинения за то, что нецензурные выражения вообще попали в прямой эфир. По её словам, речь Мадонны была не известна заранее.

Как сообщают очевидцы, ругань Мадонны продолжилась и во время выступления. Так, в песне Express Yourself она заменила часть текста на ругательства.