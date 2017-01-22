Приморские коммунисты вышли на митинг в день смерти Ленина

В городах Приморского края прошли митинги с целью почтить память главного российского революционера Владимира Ильича Ленина, сообщил корреспонденту РИА VladNews первый секретарь краевого отделения КПРФ Приморского края Анатолий Долгачев.
В субботу, 21 января, исполнилось 93 года с момента смерти вождя мирового пролетариата.
В годовщину смерти Владимира Ильича приморские коммунисты возложили цветы к памятникам в его честь и произнесли речи.
Митинг во Владивостоке состоялся на привокзальной площади.