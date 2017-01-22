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Приморские коммунисты вышли на митинг в день смерти Ленина

Исполнилось 93 года с момента смерти вождя мирового пролетариата
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

В городах Приморского края прошли митинги с целью почтить память главного российского революционера Владимира Ильича Ленина, сообщил корреспонденту РИА VladNews первый секретарь краевого отделения КПРФ Приморского края Анатолий Долгачев.

В субботу, 21 января, исполнилось 93 года с момента смерти вождя мирового пролетариата.

В годовщину смерти Владимира Ильича приморские коммунисты возложили цветы к памятникам в его честь и произнесли речи.

Митинг во Владивостоке состоялся на привокзальной площади.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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