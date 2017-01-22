Рыбак скончался на льду во Владивостоке

Причину смерти установит судмедэкспертиза

Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке умер рыбак прямо на замерзшей акватории Амурского залива, сообщает РИА VladNews со ссылкой на«ДПС-Контроль».

Сегодня, 22 января, примерно в 8 часов утра, в районе Второй Речки по улице Татарской на акватории Амурского залива одному из рыбаков стало плохо.



На место происшествия оперативно прибыл отряд спасателей городской службы спасения. Примерно в километре от берега был обнаружен человек без сознания. Мужчине оказали первую помощь и погрузили в машину скорой помощи.

«Медики, обследовав рыбака, смогли лишь констатировать смерть. Причину смерти установит судмедэкспертиза, но, по предварительным данным, человеку стало плохо из-за сердца», - пишет «ДПС-Контроль».