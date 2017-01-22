В Италии подадут в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры по поводу лавины

Ранее Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на взрывы в Брюсселе

Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Власти итальянского города Фариндола, где расположен попавший под лавину отель «Ригопьяно», подадут иск против французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Об этом пишет газета Leggo.

На карикатуре изображена съезжающая с горы на лыжах смерть, держащая вместо лыжных палок две косы. Подпись гласит: «Италия. Снег идет».

Мэр Фариндолы Иларио Лаккетта заявил, что уже дано поручение подготовить иск против журнала и авторов рисунка. До этого было принято аналогичное решение в связи с карикатурой, посвященной землетрясению в центральной Италии 24 августа 2016 года, жертвами которого стали около 280 человек.

В номере от 31 августа были изображены пострадавшие от землетрясения мужчина и женщина, которые стоят на фоне груды тел, уложенных слоями. Над рисунком мужчины расположена надпись «пенне в томатном соусе», изображение женщины подписано «запеченная паста». Гору мертвецов назвали лазаньей.

Ранее Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на взрывы в Брюсселе, а еще раньше — на ноябрьские террористические акты в Париже.

Снежная лавина накрыла «Ригопьяно» 18 января. В этот момент в отеле находились 30 человек. Причиной обрушения снега стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром. В ходе спасательной операции удалось найти живыми десять человек. Число жертв достигло пяти.