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Общество

Мишель Обама стала мемом

20 января в Вашингтоне возле Капитолия состоялась инаугурация Трамп
Фото: fan.ru Фото: fan.ru
Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на выражение лица жены бывшего президента США Барака Обамы в ходе процедуры инаугурации нового главы государства Дональда Трампа, пишет USA Today.

До того как Трамп принес присягу, он с супругой Меланией встретился с четой Обама на кофейной церемонии. Мелания Трамп вручила Мишель Обаме голубую коробку с подарком.

«Когда ты еще не открыл это, но уже знаешь, что подарили мусор», — прокомментировал в Twitter пользователь XLNB.

Недовольное выражение лица жены уходящего президента, как отмечается, «мгновенно стало мемом».

20 января в Вашингтоне возле Капитолия состоялась инаугурация Трампа. Перед ним присягу принес вице-президент Майк Пенс. В своей речи глава государства заявил, что его основным приоритетом станет благо США, и пообещал вернуть власть американскому народу.

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