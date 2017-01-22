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Как купить квартиру за материнский капитал 2017

Владельцы сертификата имеют право купить квартиру не только в новостройках, но и на вторичном рынке
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Самым популярным вариантом использования материнского капитала является покупка жилья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Чтобы приобрести жилье с привлечением средств материнского капитала, необходимо соблюдать ряд обязательных требований, установленных федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» — иначе планируемая сделка не состоится либо вовсе будет признана недействительной.

Стоит отметить, что владельцы материнского сертификата имеют право купить квартиру не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

Согласно закону, получить материнский сертификат разрешается в любое время после появления второго ребенка в семье (начиная с 2007 года), а вот воспользоваться деньгами можно будет, только когда малышу исполнится 3 года.

Как только вы остановите выбор на подходящей квартире, необходимо явиться в территориальный орган Пенсионного фонда со следующим основным пакетом документов, утвержденным Правительством РФ в п. 6 Постановления от 12 декабря 2007 года № 862:

- заявление о распоряжении средствами маткапитала (образец заявления можно получить в ПФР);
- паспорт владельца сертификата;
- свидетельство о браке и паспорт супруга — если он является стороной сделки (или созаемщиком по кредитным обязательствам) при покупке квартиры.

Если Пенсионный фонд примет положительное решение, то не позже, чем через 2 месяца со дня подачи заявления, будет произведена выплата на расчетный счет, указанный в договоре.

Надо сказать, что закон не запрещает приобретать дома и квартиры у родственников, а также покупать долю недвижимости. Между тем просто купить часть квартиры за маткапитал не возможно. При приобретении доли всё жилье должно оказаться собственностью одной семьи. В этом варианте покупку без проблем можно оплатить деньгами маткапитала.

Надо сказать, что иногда встречаются отказы со стороны Пенсионного фонда в использовании средств капитала на оплату купленного жилья. Обычно это происходит из-за того, что приобретенное жилище не соответствует требованиям закона. В случае отказа в использовании средств маткапитала семья может осуществить следующие действия:

1. Обратиться в суд и обжаловать отказ, если есть уверенность, что отказом Пенсионный фонд нарушает законодательство.

2. Расплатиться самостоятельно с продавцом и стать полноправным собственником квартиры.

3. Договор покупки жилья будет расторгнут. Условие о расторжении договора в случае неисполнения обязательств по оплате желательно прописать в договоре. Если же этого в договоре не упомянуть, а также если одна из сторон не захочет расторгать договор, то придется обращаться в суд.

4. В суд может обратиться и продавец, но не за тем, чтобы расторгнуть договор, а чтобы взыскать оставшуюся часть оплаты.
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