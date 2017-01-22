Несколько машин расстреляли в одном из дворов Владивостока 18:30, 22 января Несколько машин расстреляли в одном из дворов Владивостока (Фото)
В Приморье задержали автоугонщика 16:17, 22 января В Приморье задержали автоугонщика
Рыбак скончался на льду во Владивостоке 13:58, 22 января Рыбак скончался на льду во Владивостоке
Новостная лента
Январь, 22 воскресенье
22:47
Дневник девушки: Почему просто не есть не поможет? Эксклюзив
22:47
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
22:01
Мороженое может стать причиной сердечных заболеваний
20:56
Белые ночи могут стать причиной ожирения, - ученые
19:28
Ученые узнали, почему дети не любят овощи и фрукты
18:30
Несколько машин расстреляли в одном из дворов Владивостока Фото
17:34
«Согласованный» ЗакСом Ватулин может «стоить» губернатору «оргвыводов» в Москве?
16:17
В Приморье задержали автоугонщика
15:51
В Приморье сотрудники полиции изъяли гашишное масло у нарушителя ПДД
15:14
Бутлегеров приравняют к убийцам
14:43
Телеканал CNN прервал прямую трансляцию, когда Мадонна начала материть Трампа
14:09
Приморские коммунисты вышли на митинг в день смерти Ленина Фото
13:58
Рыбак скончался на льду во Владивостоке
13:48
Пассажирский аэробус совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока
12:28
В Италии подадут в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры по поводу лавины
11:25
Мишель Обама стала мемом
09:59
Как купить квартиру за материнский капитал 2017
08:03
Полицейские застрелили угрожавшего гранатой злоумышленника в Москве
06:21
Золотой запас России в 2016 году вырос на 199 тонн
04:12
Египет откроют для российских туристов в течение месяца
02:04
В Подмосковье инкассатор погиб во время вооруженного ограбления
00:41
Танцовщицу изнасиловали на «собеседовании» в кальянной в Москве
Январь, 21 суббота
23:41
В Петербурге водитель прострелил пассажиру ногу из-за спора о цене поездки
22:52
Как россияне становятся жертвами врачебных ошибок
21:38
В Таиланде после ДТП скончалась туристка из России
20:46
Почти половина россиян недовольна положением дел в стране
19:32
В центре Мельбурна после перестрелки автомобиль въехал в толпу людей
18:11
Депутат Госдумы вновь предложил ликвидировать телешоу «Дом-2»
17:08
На «Земле леопарда» задержали очередного охотника
16:07
Дональд Трамп подписал первые документы в качестве президента США
15:03
Акция «Студенческий десант» стартовала в Приморье
14:44
Курс валют на выходные 21-22 января: официальный курс ЦБ РФ
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4069 (8) от 20 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не жалейте пьяных за рулем
Истинной вере холод не страшен
Отопительный сезон в Приморье ограничат санкциями?
На билеты накинули по рублю
Бюджет – в помощь
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Полицейские застрелили угрожавшего гранатой злоумышленника в Москве

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

В центре Москвы правоохранители ликвидировали при задержании мужчину, подозреваемого в стрельбе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками МУРа была установлена личность подозреваемого в ранении мужчины в центре Москвы и его возможное местонахождение. 21 января на Щелковском шоссе во время задержания он оказал сопротивление оперативникам и бойцам Росгвардии, угрожал предметом похожим на гранату», - рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, правоохранители были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие, в результате чего злоумышленник получил ранение, от которого скончался.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следует напомнить, что 18 января в 17:42 в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу: Шмитовский проезд, д. 30. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что по указанному адресу неизвестный на автомобиле «Мерседес», остановившись на светофоре рядом с «Лексусом», выстрелил в голову водителя и скрылся с места происшествия. Раненый водитель «Лексуса», 1971 года рождения, был госпитализирован.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 (Покушение на убийство), ч.1. ст.222 УК РФ (Незаконное хранение оружия).

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Подмосковье инкассатор погиб во время вооруженного ограбления
02:04, 22 января 2017 В Подмосковье инкассатор погиб во время вооруженного ограбления

Подробности устанавливаются

Танцовщицу изнасиловали на «собеседовании» в кальянной в Москве
00:41, 22 января 2017 Танцовщицу изнасиловали на «собеседовании» в кальянной в Москве

Проводится проверка

В Петербурге водитель прострелил пассажиру ногу из-за спора о цене поездки
23:41, 21 января 2017 В Петербурге водитель прострелил пассажиру ногу из-за спора о цене поездки

Проводится проверка

В Таиланде после ДТП скончалась туристка из России
21:38, 21 января 2017 В Таиланде после ДТП скончалась туристка из России

Транспортное происшествие произошло 13 января

В центре Мельбурна после перестрелки автомобиль въехал в толпу людей
19:32, 21 января 2017 В центре Мельбурна после перестрелки автомобиль въехал в толпу людей

Трое погибших десятки раненых

Двое приморцев задержали преступника, который ограбил пенсионерку
13:37, 21 января 2017 Двое приморцев задержали преступника, который ограбил пенсионерку

Неравнодушные граждане были награждены

В Приморье сбили пешехода
12:43, 21 января 2017 В Приморье сбили пешехода

Подробности устанавливаются