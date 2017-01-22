Полицейские застрелили угрожавшего гранатой злоумышленника в Москве

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

В центре Москвы правоохранители ликвидировали при задержании мужчину, подозреваемого в стрельбе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками МУРа была установлена личность подозреваемого в ранении мужчины в центре Москвы и его возможное местонахождение. 21 января на Щелковском шоссе во время задержания он оказал сопротивление оперативникам и бойцам Росгвардии, угрожал предметом похожим на гранату», - рассказал сотрудник пресс-службы.



По его словам, правоохранители были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие, в результате чего злоумышленник получил ранение, от которого скончался.



В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



Следует напомнить, что 18 января в 17:42 в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу: Шмитовский проезд, д. 30. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что по указанному адресу неизвестный на автомобиле «Мерседес», остановившись на светофоре рядом с «Лексусом», выстрелил в голову водителя и скрылся с места происшествия. Раненый водитель «Лексуса», 1971 года рождения, был госпитализирован.



По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 (Покушение на убийство), ч.1. ст.222 УК РФ (Незаконное хранение оружия).