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Политика и экономика

Золотой запас России в 2016 году вырос на 199 тонн

Международные резервы высчитываются из средств в иностранной валюте
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Центробанк России в 2016 году закупил 199 тонн золота и по состоянию на 1 января в распоряжении регулятора находились 1614 тонны золота на 60 млрд долларов США, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Исходя из опубликованных на официальном сайте Банка России данных, за минувший год он увеличил золотые запасы на 14%, что составляет 6,4 млн тройских унций. А объемы золота, которые находятся сейчас в распоряжении регулятора, составляет 51,9 млн тройских унций. Эту информацию предоставил регулятор. В денежном выражении золотой запас в минувшем году вырос до 60,2 млрд долларов с 48,6 млрд долларов. Доля золота в международных резервах выросла почти до 16%.

Также ранее регулятор сообщил о том, что международные резервы России за тот же период выросли на 9,342 млрд долларов. По состоянию на 1 января 2017 года их объем составлял 377,741 млрд долларов. Но при этом в декабре минувшего года, если сравнивать с ноябрем, международные резервы снизились на 2%.

Напомним, международные резервы высчитываются из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и объема монетарного золота.

Ранее Минфин РФ сообщил о том, что с января по октябрь прошлого года российские золотодобывающие компании произвели 244,55 тонны золота. При этом Центробанк остается основным потребителем желтого металла в России.

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