Авиасообщение было приостановлено из-за авиакатастрофы

Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Египет откроют для российских туристов в течение месяца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.



«Авиасообщение между Египтом и Россией, как ожидается, будет восстановлено уже в течение месяца. Предварительно первые рейсы будут регулярными и отправятся в Каир», сообщает источник.



Он также отметил, что эксперты будут изучать уровень безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. И если там будут выполнены все требования по обеспечению безопасности российских туристов, самолеты полетят и в их аэропорты. На первом этапе, вероятнее всего, будут возобновлены регулярные рейсы, но позднее также может возобновиться и чартерное авиасообщение.



«Сейчас окончательного решения по курортным аэропортам пока не принято», - отметил источник.



Напомним, после крушения самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа» на Синайском полуострове осенью 2015 года. Россия приостановила авиасообщение с Египтом. Эксперты обнаружили следы бомбы, которая взорвалась на борту самолета. А231 вылетел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и 7 человек. Все они погибли.



8 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении авиасообщения. В президентском указе было рекомендовано воздержаться от продажи гражданам путевок, которые предусматривают перелеты граждан из России в Египет.



Россия заявила, что будет готова возобновить авиасообщение с Египтом после того, как Египет может обеспечить безопасность российских граждан.