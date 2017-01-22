Несколько машин расстреляли в одном из дворов Владивостока 18:30, 22 января Несколько машин расстреляли в одном из дворов Владивостока (Фото)
В Приморье задержали автоугонщика 16:17, 22 января В Приморье задержали автоугонщика
Рыбак скончался на льду во Владивостоке 13:58, 22 января Рыбак скончался на льду во Владивостоке
Новостная лента
Январь, 22 воскресенье
22:47
Дневник девушки: Почему просто не есть не поможет? Эксклюзив
22:47
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
22:01
Мороженое может стать причиной сердечных заболеваний
20:56
Белые ночи могут стать причиной ожирения, - ученые
19:28
Ученые узнали, почему дети не любят овощи и фрукты
18:30
Несколько машин расстреляли в одном из дворов Владивостока Фото
17:34
«Согласованный» ЗакСом Ватулин может «стоить» губернатору «оргвыводов» в Москве?
16:17
В Приморье задержали автоугонщика
15:51
В Приморье сотрудники полиции изъяли гашишное масло у нарушителя ПДД
15:14
Бутлегеров приравняют к убийцам
14:43
Телеканал CNN прервал прямую трансляцию, когда Мадонна начала материть Трампа
14:09
Приморские коммунисты вышли на митинг в день смерти Ленина Фото
13:58
Рыбак скончался на льду во Владивостоке
13:48
Пассажирский аэробус совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока
12:28
В Италии подадут в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры по поводу лавины
11:25
Мишель Обама стала мемом
09:59
Как купить квартиру за материнский капитал 2017
08:03
Полицейские застрелили угрожавшего гранатой злоумышленника в Москве
06:21
Золотой запас России в 2016 году вырос на 199 тонн
04:12
Египет откроют для российских туристов в течение месяца
02:04
В Подмосковье инкассатор погиб во время вооруженного ограбления
00:41
Танцовщицу изнасиловали на «собеседовании» в кальянной в Москве
Январь, 21 суббота
23:41
В Петербурге водитель прострелил пассажиру ногу из-за спора о цене поездки
22:52
Как россияне становятся жертвами врачебных ошибок
21:38
В Таиланде после ДТП скончалась туристка из России
20:46
Почти половина россиян недовольна положением дел в стране
19:32
В центре Мельбурна после перестрелки автомобиль въехал в толпу людей
18:11
Депутат Госдумы вновь предложил ликвидировать телешоу «Дом-2»
17:08
На «Земле леопарда» задержали очередного охотника
16:07
Дональд Трамп подписал первые документы в качестве президента США
15:03
Акция «Студенческий десант» стартовала в Приморье
14:44
Курс валют на выходные 21-22 января: официальный курс ЦБ РФ
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4069 (8) от 20 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не жалейте пьяных за рулем
Истинной вере холод не страшен
Отопительный сезон в Приморье ограничат санкциями?
На билеты накинули по рублю
Бюджет – в помощь
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Политика и экономика

Египет откроют для российских туристов в течение месяца

Авиасообщение было приостановлено из-за авиакатастрофы
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

Египет откроют для российских туристов в течение месяца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.


«Авиасообщение между Египтом и Россией, как ожидается, будет восстановлено уже в течение месяца. Предварительно первые рейсы будут регулярными и отправятся в Каир», сообщает источник.

Он также отметил, что эксперты будут изучать уровень безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. И если там будут выполнены все требования по обеспечению безопасности российских туристов, самолеты полетят и в их аэропорты. На первом этапе, вероятнее всего, будут возобновлены регулярные рейсы, но позднее также может возобновиться и чартерное авиасообщение.

«Сейчас окончательного решения по курортным аэропортам пока не принято», - отметил источник.

Напомним, после крушения самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа» на Синайском полуострове осенью 2015 года. Россия приостановила авиасообщение с Египтом. Эксперты обнаружили следы бомбы, которая взорвалась на борту самолета. А231 вылетел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и 7 человек. Все они погибли.

8 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении авиасообщения. В президентском указе было рекомендовано воздержаться от продажи гражданам путевок, которые предусматривают перелеты граждан из России в Египет.

Россия заявила, что будет готова возобновить авиасообщение с Египтом после того, как Египет может обеспечить безопасность российских граждан.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дональд Трамп подписал первые документы в качестве президента США
16:07, 21 января 2017 Дональд Трамп подписал первые документы в качестве президента США

мероприятие проходило в президентской комнате

Курс валют на выходные 21-22 января: официальный курс ЦБ РФ
14:44, 21 января 2017 Курс валют на выходные 21-22 января: официальный курс ЦБ РФ

Доллар вырос по отношению к рублю

Стали известные первые шаги, которые сделает Трамп, когда станет президентом США
20:00, 20 января 2017 Стали известные первые шаги, которые сделает Трамп, когда станет президентом США

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится сегодня в 20:00 мск

Минвостокразвития: Безвизовый режим свободного порта Владивосток пригодится во время третьего ВЭФ
17:27, 20 января 2017 Минвостокразвития: Безвизовый режим свободного порта Владивосток пригодится во время третьего ВЭФ

Комитет Госдумы рекомендовал парламенту РФ принять этот закон

Выплату в 5 000 рублей получили 70% пенсионеров
17:25, 20 января 2017 Выплату в 5 000 рублей получили 70% пенсионеров

Планируют завершить доставку единовременной выплаты до 28 января 2017 года

Повышение зарплаты медикам в 2017 году в России: последние новости
16:51, 20 января 2017 Повышение зарплаты медикам в 2017 году в России: последние новости

1 февраля будет произведена индексация заработных плат бюджетникам

​Приморские коммунисты выйдут на митинг в день смерти Ленина
16:31, 20 января 2017 ​Приморские коммунисты выйдут на митинг в день смерти Ленина

Во Владивостоке мероприятие пройдет на привокзальной площади