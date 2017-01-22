В Подмосковье инкассатор погиб во время вооруженного ограбления

Подробности устанавливаются

Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

В ночь на 20 января инкассатор погиб во время вооруженного ограбления в Подмосковье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Представители правоохранительного ведомства отметили, что нападение было совершено примерно в 01:00. Согласно предварительным данным, группа преступников свершила нападение на инкассаторов у одного из крупных торговых центров.

Злоумышленники ограбили инкассаторов и скрылись с места преступления с деньгами.

Следует отметить, что инкассаторы пытались помешать преступникам совершить ограбления. Но те открыли огонь и смертельно ранили одного из сотрудников инкассаторской службы. Как пишет Лайф, погибший инкассатор получил огнестрельное ранение в голову.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Устанавливаются подробности произошедшего инцидента. Выясняется, какую сумму удалось похитить грабителям. Также устанавливаются личности злоумышленников.

Напомним, в сентябре минувшего года четверо грабителей напали на инкассаторскую машину на северо-западе Москвы. Им удалось похитить сумки с деньгами. Злоумышленники подожгли служебный автомобиль и скрылись с места преступления. Уже к ноябрю преступников удалось задержать. Как оказалось, все члены банды, осуществившей ограбление, являются уроженцами Северо-Кавказского региона. Задержанным от 32 до 36 лет.