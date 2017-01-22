Танцовщицу изнасиловали на «собеседовании» в кальянной в Москве

Проводится проверка

Владивосток, воскресенье, 22 января , РИА Vladnews.

В Москве правоохранители расследуют групповое изнасилование, произошедшее в помещении кальянной, расположенной на улице Ленивка. Жертвой злоумышленников стала 21-летняя девушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Следует уточнить, что потерпевшая, которая является танцовщицей, познакомилась в соцсети с молодым человеком, представившимся владельцем кальянной. Парень предложил москвичке работу в его заведение. Встреча была назначена в кальянной в ночное время, «работодатель» пришел на нее вместе со своим другом.



После того как девушка станцевала для молодых людей, те изнасиловали ее и выгнали на улицу. Танцовщица вызвала полицию, но когда правоохранители прибыли на вызов, нападавшие уже покинули место происшествия.



В настоящее время полицейские занимаются поиском подозреваемых. Предварительно названы возможные подозреваемые — молодые люди 20 и 22 лет.



На данный момент было установлено, что кальянная не работает уже на протяжении трех месяцев. Предполагаемые преступники занимались подготовкой к ее открытию, поэтому собственник помещения предоставил им ключи.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.