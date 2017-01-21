В Петербурге водитель прострелил пассажиру ногу из-за спора о цене поездки

Проводится проверка

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля, подвозивший пассажира, прострелил ему ногу из пневматического пистолета из-за спора о стоимости поездки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером в четверг, 19 января, между водителем попутки и его пассажиром произошел конфликт, в результате которого пассажир получил ранение из пневматического пистолета.

Позже в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что в медицинское учреждение обратился 47-летний мужчина, работающий генеральным директором в коммерческой фирме, у которого было зафиксировано огнестрельное ранение стопы из пневматического оружия.



Мужчина рассказал правоохранителям, что 19 января около 17:30 у дома 143 на Приморском шоссе он поймал «попутку», предположительно, «Daewoo Nexia».



Во время поездки между ним и водителем произошел конфликт из-за стоимости услуги. Тогда водитель остановил автомобиль, заставил пассажира выйти, достал из-за пояса пистолет и, выстрелив ему в стопу, скрылся. Пострадавший самостоятельно добрался до медицинского учреждения.



В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.