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В Таиланде после ДТП скончалась туристка из России

Транспортное происшествие произошло 13 января
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

Трагически закончился отдых в Таиланде для российской туристки. 29-летняя россиянка, которую 13 января сбил местный мотоциклист, накануне скончалась в местной клинике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

На протяжении нескольких дней медики боролись за жизнь молодой женщины. Однако, сожалению, ее жизнь спасти не удалось.

По данным правоохранительных органов, туриcтку сбил мотоциклист, когда она переходила дорогу. Виновник ДТП уже задержан. Ему предъявлено обвинение в неосторожном вождении, повлекшим за собой смерть человека.

В посольстве РФ подтвердили, что в дипмиссию поступала информация о происшествии с гражданкой России.

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