Пострадавшего тигренка в Приморье прооперируют на следующей неделе

Хищник находится в тяжелом состоянии

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

В пятницу, 20 января, специалисты обговорили свои дальнейшие действия по поводу лечения тигренка, который был найден раненным в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Центр «Амурский тигр».

Один из главных вопросов, которые поднимают специалисты – операция. Однако в настоящее время ее проводить опасно, так как хищник потерял много крови и был сильно переохлажден.

В настоящее время состояние тигренка не ухудшилось. Если данная тенденция будет наблюдаться и дальше, то операцию проведут 25 января, так как затягивать с операцией нельзя, потому что сломанные кости черепа начнут срастаться, и придется нарушать уже восстановившиеся ткани.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 13 января в Пожарском районе Приморского края был обнаружен раненый тигренок. Хищник был изъят из дикой природы, ему была оказана первая помощь. Сейчас тигренок находится в «Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных» в селе Алексеевка, где ежедневно ветеринары борются за его жизнь.

Окончательно решение по проведению операции будет принято специалистами во вторник, так как тигренок уже перенес два наркоза, после которых набирается сил. Тигренку необходимо провести две операции: на глаз и по лицевой хирургии. Планируется, что операцию на глаз будет проводить офтальмолог, который специализируется на людях.

Стоит отметить, что состояние тигренка по-прежнему тяжелое, однако наметилась положительная динамика. Сейчас он уже более активно двигается и начинает проявлять агрессию по отношению к людям. Пьет бульоны, молоко и ест жидкий мясной фарш.

Напомним, что по факту обнаружения раненного хищника было возбуждено уголовное дело. На данный момент полиция занимается поиском преступников.