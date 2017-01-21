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Общество

На «Земле леопарда» задержали очередного охотника

Инспекторам пришлось устроить погоню
Фото: ФГБУ «Земля леопарда» Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

Инспекторы «Земли леопарда» после непродолжительной погони задержали очередного нарушителя, который пытался охотиться на территории национального парка. При себе у незваного гостя оказались незарегистрированное охотничье ружье и патроны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Хищническое истребление копытных животных людьми – одна из главных причин, по которой дальневосточный леопард стал редчайшей из крупных кошек планеты, оказавшись на грани полного исчезновения. При этом в результате браконьерской охоты уничтожается основной источник питания не только леопарда, но и тигра. Этот случай незаконного проникновения на территорию национального парка уже второй с начала 2017 года, и государственным инспекторам снова удалось вовремя остановить потенциального браконьера до того, как он успел погубить зверя и нанести урон уникальной природе «Земли леопарда».

Инцидент произошел в зоне хозяйственного назначения национального парка. В ходе планового рейда одной из оперативных групп отдела охраны были замечены человеческие следы, ведущие вглубь леса. Позже нашелся и сам наследивший. Заметив государственных инспекторов, нарушитель предпринял попытку к бегству. Поняв, что скрыться в зимнем лесу у него не выйдет, мужчина не стал оказывать сопротивления при задержании. Объяснить наличие при нем оружия задержанный не смог, чем подтвердил подозрения инспекторов: он проник на заповедную территорию, чтобы поохотиться.

Горе-охотником оказался житель Хасанского района. Изъятое у него вместе с боеприпасами двуствольное ружье оказалось незарегистрированным. Позже нарушитель был доставлен в отдел районной полиции. Если будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ «Незаконная охота», то за подобное нарушение ему будет положен штраф в размере до двухсот тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет. При этом штраф за незаконное нахождение на территории нацпарка заплатить ему придется в любом случае.

«Государственные инспекторы снова сработали оперативно, поэтому нарушитель не успел добыть животное, – отметил Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Хотим еще раз напомнить, что в национальном парке запрещены все виды охоты. При этом нахождение на особо охраняемой природной территории c оружием по закону приравнивается к незаконной охоте и попадает под уголовное преследование. Прекрасно зная это, охотники продолжают пересекать границы «Земли леопарда», видимо не осознавая, что наказание за совершаемое ими преступление неизбежно».

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