Дональд Трамп подписал первые документы в качестве президента США

мероприятие проходило в президентской комнате

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

45-й президент США Дональд Трамп после инаугурации, которая состоялась в пятницу, 20 января, в Вашингтоне, подписал свои первые указы на должности главы государства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Официальный представитель американского лидера Шон Спайсер рассказал, что Дональд Трамп направил список кандидатов на должности в своей администрации на одобрение в сенат, а также предложение об учреждении Национального дня патриотизма. Также был, подписан документ, позволяющий отставному генералу Корпуса морской пехоты Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны страны.



Мероприятие проходило в так называемой президентской комнате в американском Капитолии. Для подписания документов Дональд Трамп использовал несколько ручек.



В это время в помещении присутствовали лидеры Республиканской партии в конгрессе, а также лидер демократической фракции меньшинства Нэнси Пелоси. Также рядом с новым президентом находились его дети и внуки.



В своей инаугурационной речи миллиардер заявил, что его основным приоритетом станет благо США, кроме того, он пообещал вернуть власть американскому народу.



«С сегодняшнего дня мы будем руководствоваться новым принципом: Америка — прежде всего. Каждое решение будет приниматься во благо американского народа», — заверил президент.



Напомним, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в ноябре 2016 года, опередив свою главную конкурентку - кандидата от демократов Хиллари Клинтон.