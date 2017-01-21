Акция «Студенческий десант» стартовала в Приморье

Мероприятия приурочены к Дню студента

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

В Приморье стартовала Всероссийская акция МВД «Студенческий десант», приуроченная к Дню студента, который отмечается 25 января, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Мероприятия проводятся по инициативе МВД России и направлены на предоставление общественности полной и достоверной информации о работе полиции, специфике и нюансах службы в органах внутренних дел, популяризацию добровольных народных дружин.

Студенты гражданских ВУЗов и средних специальных учебных заведений получили возможность пройти кратковременную стажировку в службах отделов полиции и познакомиться с их работой.

В ходе стажировки студенты получают ответы на вопросы, связанные с организацией работы подразделений ОВД. Полицейские рассказывают желающим о правилах вступления в добровольные народные дружины и специфике их работы. Участие в акции принимают представители добровольных народных дружин, члены Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю.

Акция вызвала интерес у студентов приморских вузов и средних специальных учебных заведений. Учащиеся с удовольствием пробуют себя в роли следователей, экспертов-криминалистов, кинологов, инспекторов дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб.

Студенческий десант побывает в музее УМВД Приморья, в экспозиции которого собраны уникальные документы, фотографии и предметы, связанные с работой приморской полиции. Для студентов будет организована обзорная экскурсия в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Приморскому краю, где проводят различные виды экспертиз.

Всем участникам акции предложено опубликовать в социальных сетях свои впечатления и фоторепортажи о мероприятии.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в акции «Студенческий десант».

23 января 2017 года запланированы следующие мероприятия:

В 11.00 - Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Приморскому краю (г. Владивосток, ул. Алеутская, 44)

В 12.00 - Музей УМВД России по Приморскому краю (г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 141)