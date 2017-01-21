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Двое приморцев задержание преступника, который ограбил пенсионерку

Неравнодушные граждане были награждены
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

В Находке наградили двоих мужчин, которые помогли полиции раскрыть преступление по «горячим следам», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Преступление произошло в Находке. Злоумышленник вырвал из рук 68-летней женщины сумку, в которой находился кошелек с деньгами, банковская карта, проездной билет на общественный транспорт и удостоверение «Ветерана труда».

Женщина начала звать на помощь, крики услышали двое мужчин, которые догнали грабителя и удержали его до приезда сотрудников полиции.

На месте преступления был задержан 44-летний местный житель. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

За проявленную активную гражданскую позицию, грамотные и решительные действия, помощь в раскрытии преступления мужчины награждены благодарственными письмами и ценными подарками.

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