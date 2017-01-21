«Пьяная» поездка обернулась уголовным делом в Приморье

Мужчина полностью признал свою вину

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

28-летний житель Пограничного района обвиняется в нарушении правил дорожного движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Инспекторы ДПС, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомашину, за рулем которой находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, что было установлено в ходе освидетельствования.

Установлено, что в 2015 году мужчина за управление транспортным средством, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, решением суда был подвергнут административному наказанию в виде ареста на срок десять суток.

За повторную езду в алкогольном опьянение было возбуждено уголовное дело.

Дело было направлено суд. В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину.

Фигуранту дела было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года.