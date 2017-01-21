Крещенские морозы пришли в Приморье

В воскресенье возможен небольшой снег

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

В минувшие сутки небольшой снег прошел в некоторых районах края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Температура воздуха составила −10…−15 °С.

Во Владивостоке было без осадков, температура воздуха −9…−11 °С с сильным ветром.

Сегодня, 21 января, в Приморье без осадков, ветер северо-западный умеренный, на отдельных участках побережья сильный. Температура воздуха понизилась к утру до −20…−26 °С, в горных районах до −34 °С, на побережье −11…−18 °С.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ночью сильный ветер, который днем ослабеет. Температура ночью −15…−17 °С, днем −10…−13 °С.

В ночь на воскресенье пройдет небольшой и умеренный снег, который будет сопровождаться сильным ветром. Ночью температура воздуха −17…−22 °С, местами до −32 °С, на юго-востоке и на побережье −11…−16 °С. День ожидается холодным.

Во Владивостоке ночью и утром 22 января возможен слабый снег. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного, со второй половины ночи сильный. Температура ночью −16…−18 °С. День ожидается холодным, с сильным ветром, температура воздуха повысится всего на 2–4 градуса.