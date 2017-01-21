Депутат Госдумы вновь предложил ликвидировать телешоу «Дом-2»

Телешоу разрушают правильный взгляд на отношения между мужчиной и женщиной

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

Депутат Госдумы Виталий Милонов вновь выступил с предложением ликвидировать на российском телевидении передачу «Дом-2» и другие подобные телешоу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Показ реалити-шоу «Дом-2» необходимо запретить, поскольку оно своим содержанием разрушает традиционные отношения, считает депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов.



В ходе дискуссии, развернувшейся при рассмотрении законопроекта об увеличении вдвое срока для примирения подавших на развод супругов, Милонов отметил, что в России институт брака десакрализован абсолютно шоу типа «Дом-2», развратными передачами, где они, как кролики, живут.



«Мы должны сейчас ликвидировать эти шоу, семья - это священный союз, данный самим господом», - заявил депутат.



По его словам, «государство обязано предпринять все усилия ради сохранения семьи».



Милонов сделал это заявление на планерном заседании Государственной думы, где 18 января рассматривался законопроект, согласно которому срок со дня подачи заявления о расторжении брака, по истечении которого происходит развод, будет увеличен с одного до трех месяцев.



Также депутат предлагает вместо «Дома-2» показывать кулинарные и плотницкие программы, поскольку телешоу на подобии «Дома-2» разрушают правильный взгляд на отношения между мужчиной и женщиной, не учат тому, как вести супружескую жизнь или налаживать ее, а лишь пропагандируют стиль «бери от жизни все». По его мнению, подобные передачи необходимо запретить не только на телевидении, но и на радио.



Ранее Милонов неоднократно выступал с критикой данного телепроекта. Так, в эфире РСН в марте прошлого года он выражал намерение закрыть «Дом-2» ритуально – «сжечь все декорации, пинками выгнать всех кроликов и хомяков, которые там живут животной жизнью и навсегда записать «Дом-2» в позорную страницу истории российского телевидения».