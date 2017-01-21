Во Владивостоке задержали шутника, сообщившего о готовящемся взрыве

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Владивостока, который сообщил о готовящемся взрыве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
В ходе розыска правоохранительными органами была установлена личность звонившего и задержали злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Владивостока. Мужчина рассказал, что позвонил в полицию, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Злоумышленнику грозит штраф до двухсот тысяч рублей либо лишение свободы до трех лет.