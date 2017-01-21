Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания

Осадков не ожидается

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

Крещенские морозы останутся в Приморье и в начале следующей недели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Температура воздуха в понедельник опустится до −18…−25 °С, в горных районах до −33 °С. Максимальная температура воздуха днем −14…−19 °С, на побережье −8…−13 °С.

В дальнейшем продолжится рост атмосферного давления и похолодание продолжится. В антициклональном поле воздух будет выхолаживаться до −20…−27 °С, в горных районах до −37 °С, на побережье до −14…−20 °С. Днем сохранится морозная погода, −15…−20 °С, на юге −8…−14 °С.

Ослабление морозов ожидается только во второй половине недели.

Во Владивостоке в первой половине недели осадков не ожидается. Сильный северный ветер сохранится в понедельник, в дальнейшем ветер ослабеет. Минимальная температура ожидается в пределах −17…−20 °С. Днем будет холодно холодно, температура воздуха −10…−15 °С.