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Как россияне становятся жертвами врачебных ошибок

Чаще всего ошибаются стоматологи, хирурги и неонатологи
Фото: fightsforyou.net Фото: fightsforyou.net
Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

19 января Сахалинский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о взыскании с областной больницы компенсации в размере 1,3 млн рублей: медики допустили ошибку и повредили почку пациентки, пострадавший орган пришлось срочно удалить. Аналитики портала Griffon проанализировали, как складывается ситуация с медицинскими ошибками в РФ, сообщает РИА VladNews. Оказалось, например, что примерно треть россиян сталкивалась с постановкой врачами неверных диагнозов.

Количество погибших в результате врачебных ошибок. Источник — РИА Новости со ссылкой на СКР

Официальные данные по врачебным ошибкам представил в прошлом сентябре глава СК Александр Бастрыкин. По его словам, в 2015 году потерпевшими по уголовным делам, связанным с неквалифицированным оказанием медпомощи, были признаны 888 человек. 712 человек, в том числе 317 детей, скончались из-за халатности медиков. В первом полугодии 2016 года, по данным Бастрыкина, врачебные ошибки стоили жизни 352 пациентам, в том числе 142 детям. За этот же срок в органы СК поступило более 2,5 тыс. сообщений о халатном оказании медицинской помощи, возбудили 419 уголовных дел. Таким образом, по данным Следственного комитета, в среднем из-за некачественного лечения в России погибает два человека в день.

Опросы показывают, что россияне сталкиваются с врачебными ошибками значительно чаще, нежели обращаются в правоохранительные органы по этому поводу. В ходе прошедшего в 2015 году опроса ВЦИОМ, 34% респондентов заявили, что сталкивались с ошибочными диагнозами врачей (11% отметили, что это происходило часто).

По данным страховой компании «Макс-М», которая занимается проверкой больниц и поликлиник, за первую половину 2016 года врачи неправильно назначили лекарства пациентам 32,2 тыс. раз. «Макс-М» занимает долю в 13% на рынке обязательного медицинского страхования, а это означает, что врачей, которые неправильно назначают лекарства, в несколько раз больше.

Росздравнадзор статистику по врачебным ошибкам не ведёт. Помимо данных СК и страховых компаний существуют различные оценки смертности от врачебных ошибок (поскольку не все потерпевшие обращаются в правоохранительные органы). Число россиян, погибающих из-за некачественной медицинской помощи оценивают в 40–100 тыс. человек в год. Впрочем, врачебные ошибки распространены не только в России, в США они занимают третье место в списке причин смертности (после сердечно-сосудистых заболеваний и рака), из-за них ежегодно гибнет около 251 тыс. американцев.

Кто чаще ошибается

По данным «Мосленты», чаще всего ошибки допускают стоматологи, затем хирурги, на третьем месте — неонатологи.

На стоматологов приходится 50% всех «дефектов» в системе оказания медицинской помощи. Широкую огласку получил случай, произошедший весной 2013 года в Набережных Челнах. 53-летний Александр Дронин пришёл на приём к стоматологу для удаления поражённого кариесом зуба. Врач сделал обезболивающий укол, после которого пациент начал задыхаться. Помочь ему не смогли — посетитель клиники скончался от удушья. «Я, как полагается, спросил у пациента, нет ли у него аллергии на обезболивающее, он стал отрицать. Можно было и без анестезии удалить зуб, но он так сильно переживал, что я решил сделать укол», — рассказал стоматолог.

Хирурги допускают от 3 до 7% всех ошибок в медицине. Больше всего «дефектов» приходится на долю пластических хирургов, но и остальные не отстают: забывают салфетки и простыни в телах пациентов после операций, ошибочно удаляют части тела из-за неправильных диагнозов. В 2011 году волгоградские хирурги забыли в теле пациентки отколовшийся кусок скальпеля, в результате женщине пришлось делать ещё одну операцию. Врачи получили штраф в размере 250 тыс. рублей.

Акушеры и неонатологи ежегодно допускают примерно 2-3% всех врачебных ошибок. В сентябре 2010 года в Санкт-Петербургском государственном университете имени И.С. Павлова врачи принимали роды у пациентки из Белгорода. В результате ошибочной тактики медиков, которые долго отказывались проводить кесарево сечение, ребёнок родился с повреждением головного мозга и через два года умер. Женщина отсудила у медиков 15 млн рублей компенсации.

Кстати, в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) среди причин смерти нет термина «врачебная ошибка». Для оценки действий врачей пользуются косвенным способом: смотрят на расхождения патологоанатомических диагнозов с клиническими, а впоследствии — на судебные иски пациентов с сопутствующей экспертизой.

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