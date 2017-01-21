Сегодня во Владивостоке пройдет чемпионат города по мотокроссу на льду

Программа соревнований

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 января, на озере Юность во Владивостоке состоится открытый чемпионат города по мотокроссу на льду. В соревнованиях примут участие спортсмены приморской столицы, Кавалерово, Дальнегорска, Находки. Возраст участников - от 4 до 56 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Программа соревнований:

9.00-10.00 – регистрация участников;

10.30-11.30 – тренировочные заезды;

12.00 – открытие соревнований, поднятие флага;

18.00 – награждение победителей и призеров.

Соревнования проводятся в следующих классах мотоциклов: 50 куб. см (PW), 50 куб. см (KTM), 65 куб. см, 85 куб. см, 125 куб. см, 500 куб. см (любители), 500 куб. см (мастера). К участию также приглашаются спортсмены на мотоциклах с колясками.

Место проведения соревнований: озеро Юность, остановка транспорта «Молодёжная».