В центре Мельбурна после перестрелки автомобиль въехал в толпу людей

Трое погибших десятки раненых

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

Три человека погибли, 20 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в центре австралийского Мельбурна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Об этом сообщает 9News.

По словам очевидцев, водитель не пытался затормозить перед столкновением с людьми. Также сообщается, что до ДТП в этом районе были слышны выстрелы.

Полиция Мельбурна подтвердила факт гибели трёх пешеходов, водитель задержан. Органы правопорядка предварительно считают, что наезд на толпу был совершён умышленно, однако произошедшее не является террористическим актом. В эти дни в городе проходит престижный теннисный турнир «Большого шлема». Организаторы заявили, что инцидент с ДТП никак не повлияет на проведение Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Наезд автотранспорта на пешеходов 19 декабря произошёл в Берлине, когда водитель грузовика врезался в толпу на рождественской ярмарке. Тогда погибли 12 человек, десятки получили травмы разной степени тяжести. Позже в Иерусалиме в результате похожего случая погибли четверо.