Романтический ужин закончился преступлением

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

К сотрудникам уголовного розыска отдела МВД России по Макаровскому городскому округу поступили оперативные данные о совершении местной жительницей ограбления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалинской области.

33-летняя жительница райцентра, будучи в гостях у макаровчанина 1983 года рождения, распивала в его компании алкогольные напитки. В какой-то момент она открыто похитила принадлежащий ему сотовый телефон, после чего скрылась. Гражданин не стал сообщать в полицию о случившемся, рассчитывая своими силами разрешить ситуацию, но тщетно.

В результате проведённой работы оперативники изобличили гражданку в содеянном. Как выяснилось, похищенный гаджет она потеряла. В настоящее время полицейскими предпринимаются меры для установления местонахождения имущества потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело. У подозреваемой взято обязательство о явке.