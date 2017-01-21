Женщине по ошибке удалили здоровую почку

Сахалинская больница заплатит пациентке 1,3 млн рублей

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

Врачи больницы Сахалинской области приняли решение о проведении операции без достаточных на то оснований. В результате оперативного вмешательства была повреждена правая почка пациентки, которую срочно удалили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

В результате врачебной ошибки был нанесен тяжкий вред здоровью пациентки, и Южно-сахалинский городской суд постановил взыскать с больницы в качестве компенсации морального вреда 1,3 млн рублей. Руководство медицинского учреждения обжаловало решение в вышестоящей инстанции, но Сахалинский областной суд также встал на сторону потерпевшей и оставил в силе решение нижестоящей инстанции о взыскании компенсации за удаленную в результате врачебной ошибки почку.