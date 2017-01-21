По факту исчезновения хабаровчанки возбуждено уголовное дело

Следствие просит помощи

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю по факту безвестного исчезновения 43-летней женщины расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ноябре 2016 года в правоохранительные органы обратилась жительница Хабаровска с заявлением о безвестном исчезновении своей матери – 43-летней Долиной Натальи Алексеевны, которая жила отдельно. По одной из версий, утром 9 ноября 2016 года женщина отправилась из дома, расположенного в Кировском районе Хабаровска, на работу в школу № 6, где трудилась учителем начальных классов. Больше Долину Наталью Алексеевну никто не видел.

Женщина была одета в пальто зимнее черного цвета с мехом белого цвета, на пуговицах, с капюшоном, изготовлено из кож.заменителя. При себе имелась дамская сумка из кож. заменителя зеленого цвета, сумка для ноутбука.

Лиц, обладающих какой-либо информацией о местонахождение без вести пропавшей женщины, просьба сообщить в следственный отдел по городу Хабаровску (улица Ленина, 10), либо по телефонам: 8-965-675-66-10, 8-914-156- 91-89.

Конфиденциальность гарантирована.