Двое приморцев задержание преступника, который ограбил пенсионерку 13:37, 21 января Двое приморцев задержание преступника, который ограбил пенсионерку
Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания 13:07, 21 января Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания
В Приморье сбили пешехода 12:43, 21 января В Приморье сбили пешехода
Новостная лента
Январь, 21 суббота
14:00
Дневник девушки: Почему просто не есть не поможет? Эксклюзив
14:00
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
13:37
Двое приморцев задержание преступника, который ограбил пенсионерку
13:07
Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания
12:43
В Приморье сбили пешехода
12:39
Хоккейный турнир без вратарей состоится во Владивостоке 28 января
12:11
Пострадавшего тигренка в Приморье прооперируют на следующей неделе
12:06
Дневник девушки: Как избавиться от переедания Эксклюзив
11:28
«Луч» отправляется в Турцию
11:02
«Пьяная» поездка обернулась уголовным делом в Приморье
10:39
Во Владивостоке задержали шутника, сообщившего о готовящемся взрыве
10:04
Гороскоп на 21 января
09:34
Крещенские морозы пришли в Приморье
09:02
Во Владивостоке сегодня облачно, без осадков
08:03
Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 января
07:34
Сегодня во Владивостоке пройдет чемпионат города по мотокроссу на льду
06:02
Женщине по ошибке удалили здоровую почку
05:18
По факту исчезновения хабаровчанки возбуждено уголовное дело Фото
04:08
Инспектор Россельхознадзора отказался от 100-тысячной взятки
03:33
На Камчатке введен высокий код авиаопасности из-за извержения вулкана‍
02:03
Таксист подозревается в краже денег у пассажирки
01:17
Подросток "придумал" собственное похищение, чтобы оправдать школьные прогулы
00:01
В Приморье и на Камчатке идет подготовка кораблей ТОФ к выходу в море
Январь, 20 пятница
23:21
Внук, угрожая ножом, ограбил свою бабушку
22:02
Мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку
21:33
В России могут запретить автомобили с правым рулем
20:06
Романтический ужин закончился преступлением
20:00
Стали известные первые шаги, которые сделает Трамп, когда станет президентом США
19:31
Приморцам рассказали правду о генно-модифицированной сое
19:15
Администрацией Владивостока с начала 2017 года выявлено свыше 280 незаконно вырубленных деревьев и кустарников Фото
18:36
Британских велосипедистов обвинили в загрязнении воздуха
18:09
Самые актуальные события на VladNews за 20 января
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4069 (8) от 20 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не жалейте пьяных за рулем
Истинной вере холод не страшен
Отопительный сезон в Приморье ограничат санкциями?
На билеты накинули по рублю
Бюджет – в помощь
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Инспектор Россельхознадзора отказался от 100-тысячной взятки

Расследование продолжается
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

Следователем по особо важным делам следственного отдела по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя города Нерюнгри по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. 

В ходе совместного мероприятия с сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Нерюнгринскому району начальником Южного межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в городе Нерюнгри в гараже у мужчины обнаружены контейнеры с красной икрой общим весом около 170 килограммов. При этом документов, устанавливающих срок годности продукта, товарно-транспортных накладных и ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество икры, у мужчины не было. Данный факт подтверждал опасность продукта для здоровья потребителей и ее непригодность для употребления в пищу.

Сотрудник Россельхознадзора составил протокол об административном правонарушении и в соответствии с требованием Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» мужчине было предписано направить продукт на уничтожение.

Несмотря на это, на следующий день мужчина явился в кабинет к начальнику Южного межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Республике и, желая возвратить изъятую у него икру, пытался убедить его составить подложный акт о ее уничтожении, при этом передал в качестве взятки денежные средства в сумме 100 тысяч рублей.

Сотрудник Россельхознадзора отказался от совершения противоправных действий за денежное вознаграждение, в результате чего преступный умысел подозреваемого не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам.

Подозреваемый при допросе признал вину в совершенном преступлении и дал следователю показания об обстоятельствах его совершения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на сбор и закрепление доказательственной базы.

comments powered by Disqus
Похожие новости
На Камчатке введен высокий код авиаопасности из-за извержения вулкана‍
03:33, 21 января 2017 На Камчатке введен высокий код авиаопасности из-за извержения вулкана‍

Вулкан в любой момент может произвести выбросы, опасные для самолетов

Таксист подозревается в краже денег у пассажирки
02:03, 21 января 2017 Таксист подозревается в краже денег у пассажирки

Возбуждено уголовное дело

Подросток
01:17, 21 января 2017 Подросток "придумал" собственное похищение, чтобы оправдать школьные прогулы

С 10-летним мальчиком проедена беседа

Мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку
22:02, 20 января 2017 Мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку

Преступнику назначено 13 лет колонии строгого режима

Романтический ужин закончился преступлением
20:06, 20 января 2017 Романтический ужин закончился преступлением

Возбуждено уголовное дело

Аллигатор размером с динозавра вышел к людям во Флориде
17:44, 20 января 2017 Аллигатор размером с динозавра вышел к людям во Флориде

Местные жители уже окрестили гиганта Mr. Humpback

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 5-летнего ребенка в Приморье
16:53, 20 января 2017 Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 5-летнего ребенка в Приморье

Расследование продолжается