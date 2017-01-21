Инспектор Россельхознадзора отказался от 100-тысячной взятки

Расследование продолжается

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

Следователем по особо важным делам следственного отдела по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя города Нерюнгри по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе совместного мероприятия с сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Нерюнгринскому району начальником Южного межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в городе Нерюнгри в гараже у мужчины обнаружены контейнеры с красной икрой общим весом около 170 килограммов. При этом документов, устанавливающих срок годности продукта, товарно-транспортных накладных и ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество икры, у мужчины не было. Данный факт подтверждал опасность продукта для здоровья потребителей и ее непригодность для употребления в пищу.

Сотрудник Россельхознадзора составил протокол об административном правонарушении и в соответствии с требованием Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» мужчине было предписано направить продукт на уничтожение.

Несмотря на это, на следующий день мужчина явился в кабинет к начальнику Южного межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Республике и, желая возвратить изъятую у него икру, пытался убедить его составить подложный акт о ее уничтожении, при этом передал в качестве взятки денежные средства в сумме 100 тысяч рублей.

Сотрудник Россельхознадзора отказался от совершения противоправных действий за денежное вознаграждение, в результате чего преступный умысел подозреваемого не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам.

Подозреваемый при допросе признал вину в совершенном преступлении и дал следователю показания об обстоятельствах его совершения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на сбор и закрепление доказательственной базы.